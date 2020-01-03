وكيل صحة الشرقية يتفقد منافذ تقديم الخدمة الطبية بصان الحجر (صور)

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور المفاجئ علي منافذ تقديم الخدمة الطبية بصان الحجر حيث تم المرور علي مقر الإدارة الصحية، والمركز الطبي بصان الحجر، وتابع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتفقد وحدة الغسيل الكلوي، وقام بمعاينة المبني القديم للإدارة الصحية الصادر له قرار إزالة، وأعمال التطوير التي تتم بالدور الثالث بالمركز الطبي



كما عقد اجتماع مع رئيس مجلس مدينة صان الحجر، ومدير الإدارة الصحية، وبعض أهالي المدينة وممثلي المجتمع المدني، لمناقشة تطوير الخدمات الطبية بالمدينة، كما عرض بعض ممثلي المجتمع المدني بتبرعهم ببعض الأراضي للصحة لإنشاء مستشفي مركزي بالمدينة، وقام وكيل الوزارة بمعاينة هذه الأماكن علي الطبيعة، ووجه بتشكيل لجنة لدراسة مدي توافق هذه الأماكن مع الاشتراطات اللازمة لإنشاء مستشفي، وتقديم الخدمة الطبية في المكان المناسب لها.