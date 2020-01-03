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مفاجأة.. زيدان يكشف موقف ريال مدريد من التعاقدات في الشتاء وإمكانية ضم بوجبا

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:29 م
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بول بوجبا
بول بوجبا
حسام مجدي
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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني عن موقف فريقه من إبرام أي صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

كما كشف زيدان عن موقف ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال هذا الشتاء.

 

تصريحات زيدان عن سوق الانتقالات الشتوية

 

وقال زيدان في تصريحات صحفية عن التعاقد في الشتاء: "حتى تاريخ 31 يناير يمكن أن تحدثت الكثير من الأشياء، سوف نرى ماذا سيحدث."

 

وانتقل زيدان للحديث عن إمكانية التعاقد مع بول بوجبا في الشتاء قائلا: "لن أتحدث عن أمر بوجبا، أتمنى له أن يتعافى من الإصابة في أسرع وقت لكنه حاليا لاعب في فريق آخر ولا يمكن الحديث عنه".

 

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

 

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي خيتافي غدا السبت 4 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ترتيب نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني الممتاز

 

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 37 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطلوة الدوري وبفارق نقطتين عن نادي برشلونة صاحب الصدارة.

 

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