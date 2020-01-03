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سموحة يطلب التعاقد مع نجم أسوان

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:26 م
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فرج عامر
فرج عامر
وسام محمد
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تلقى محمد الصباحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان عرضا رسميا من نادي سموحة السكندري، للرحيل خلال فترة الانتقالات الستوية الجارية.

 

وطلب سموحة التعاقد مع محمد الصباحي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد تألقه مع نادي أسوان في بطولة الدوري المصري، في الفترة الأخيرة.

 

وتألق الصباحي مع أسوان في الدوري، حيث سجل هدفين وصنع هدفا، كما يعد أبرز لاعبي الدوري في الفترة الحالية.

 

وتلقى نادي أسوان هزيمة أمام الزمالك بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس على ستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

ويستعد أسوان لمواجهة الجونة، يوم الاثنين المقبل على ستاد أسوان، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

ويحتل أسوان المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، حيث فاز في مباراة وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات.

 

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الكلمات المفتاحية

سموحة رياضة الصباحي اسوان

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