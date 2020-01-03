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رئيس الصرف الصحي بالإسكندرية يشرف على أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع (صور)

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:27 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أشرف اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الجمعة، على أعمال شفط المياه من الشوارع من منطقة الشاطبي وحتى المنتزة، وذلك بعد نوة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

ووجه اللواء محمود نافع، برفع حالة الطوارئ لجميع الإدارات والمناطق الواقعة على البحر، كما أمر يتوجيه عدد من السيارات إلى المناطق الأكثر التي تضررت من مياه الأمطار.

وحذرت محافظة الاسكندرية من الأمطار الغزيرة التي يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء المحافظة لتكون أقل من معدلاتها بنحو من 4 إلى 5 درجات، ويكون الطقس بارد وشديد البرودة ليلا يصل الى حد الصقيع أحيانا وتنشط الرياح وتكون مثيرة للأتربة على الطرق الصحراوية، كما ناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين عدم الخروج إلى الشوارع إلا فى حالة الضرورة، والبقاء بالأماكن المفتوحة أثناء حدوث البرق.

وحذرت المحافظة من الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم وقوف السيارات على شنايش المطر، وعدم ركن السيارات تحت أو في أماكن إحتمال سقوط الأشجار بها.
رئيس الصرف الصحي بالإسكندرية يشرف على أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع (صور)
رئيس الصرف الصحي بالإسكندرية يشرف على أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع (صور)
رئيس الصرف الصحي بالإسكندرية يشرف على أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع (صور)
رئيس الصرف الصحي بالإسكندرية يشرف على أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع (صور)
رئيس الصرف الصحي بالإسكندرية يشرف على أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع (صور)
رئيس الصرف الصحي بالإسكندرية يشرف على أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع (صور)
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