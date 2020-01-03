Advertisements
Advertisements
Advertisements

الشرطة الفرنسية تلقي القبض على مرتكب جريمة طعن في ضاحية فيلجويف

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:14 م
Advertisements
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
وكالات
Advertisements

ألقت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، القبض على رجل كان يحمل سلاح أبيض، وقام بطعن بعض المارة بالقرب من باريس.

ونقل التلفزيون الفرنسي عن بيان الشرطة أنها أطلقت النار على شخص في ضاحية فيلجويف في العاصمة باريس، بعدما حاول طعن عدة أشخاص في حديقة عامة.

وأوضحت الشرطة الفرنسية، أن المهاجم توفي بعد وقت قصير من إطلاق النار عليه، وأن أحد الضحايا أصيب بجروح خطيرة.

وبعثت الشرطة الفرنسية فريق الكشف عن المتفجرات، خوفا من المهاجم كان يحمل متفجرات بحوزته أو أخفاها في مكان قريب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مرتكب فيلجويف طعن باريس القبض الشرطة الفرنسية

أخبار تهمك

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

عقبة وحيدة أمام الأهلي لحسم صفقة إليكي

منذ ساعة و 18 دقيقة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ حوالي 4 ساعات

مران الأهلي| تعنيف فايلر ضد قفشة وغياب صالح جمعة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

أسطورة ليفربول يطلب ضم بلدوزر الزمالك الجديد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق لمصر على مقتل قاسم سليماني بالعراق

منذ ساعة و 15 دقيقة

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 17 ساعة

خبر سار في الأهلي قبل مواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 5 ساعات

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 19 ساعة

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

وسائل إعلام إسبانية تنشر صورًا لإرهابيي برشلونة قبل وبعد الجريمة

داعش يتبنى الواقعة.. تفاصيل حادث الطعن ببلدية "تراب" بباريس

هل العملية إرهابية؟.. تعرف على تفاصيل حادث الطعن في باريس

"انتحار المسلح".. التفاصيل الكاملة لمجزرة كنيسة في البرازيل

هولندا تعلن القبض على مشتبه به في حادثة طعن شخصين بأمستردام

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

09:34 م

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

09:40 م

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

09:56 م

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

01:06 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status