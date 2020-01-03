الشرطة الفرنسية تلقي القبض على مرتكب جريمة طعن في ضاحية فيلجويف

ألقت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، القبض على رجل كان يحمل سلاح أبيض، وقام بطعن بعض المارة بالقرب من باريس.

ونقل التلفزيون الفرنسي عن بيان الشرطة أنها أطلقت النار على شخص في ضاحية فيلجويف في العاصمة باريس، بعدما حاول طعن عدة أشخاص في حديقة عامة.

وأوضحت الشرطة الفرنسية، أن المهاجم توفي بعد وقت قصير من إطلاق النار عليه، وأن أحد الضحايا أصيب بجروح خطيرة.

وبعثت الشرطة الفرنسية فريق الكشف عن المتفجرات، خوفا من المهاجم كان يحمل متفجرات بحوزته أو أخفاها في مكان قريب.