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خبير بالشأن التركي: أردوغان لن يتنازل عن أطماعه بليبيا إلا بالقوة

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:19 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الكاتب أسامة عبد العزيز، المتخصص في الشأن التركي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، له أطماع حقيقة واضحة في ليبيا، ولن يتنازل عن أطماعه إلا بالقوة.

وأوضح "عبد العزيز"، خلال حواره مع برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن أردوغان يستغل حالة السيولة الدولية الموجودة في جميع المجتمعات، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون مشغولة من الشهر الحالي حتى نهاية العام في الانتخابات الأمريكية، والمشكلات التي تواجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب حاليًا بسبب العزل، لافتًا إلى أن الاتصال الهاتفي بين "أردوغان"، و"ترامب"، لا يوجد به موقف حاسم، وإنما مجرد تنبيه أن الدخول إلى الأراضي الليبية سيعقد المسألة الخاصة بالتسوية السياسية.

وأكد، أن هناك علاقات قوية جدًا في هذه المرحلة بين "أردوغان" والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهناك أهداف مشتركة بينهما، منوهًا بأنه خلال الشهر الحالي سيزور الرئيس الروسي تركيا لافتتاح مشروع السيل التركي، والذي يتم من خلاله توصيل الغاز الروسي عبر تركيا إلى أوروبا وألمانيا.
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