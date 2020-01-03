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الإمارات تدين القرار التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:07 م
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بوابة الفجر
الفجر
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دانت واستنكرت الإمارات، اليوم الجمعة، القرار التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مؤكدة رفضها لأي مسوغات قانونية واهية تستخدمها تركيا.


 واعتبرت الإمارات أن التدخل التركي في ليبيا يمثل تهديدا واضحا للأمن القومي العربي واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وشددت على أن القرار التركي يعوق عودة الاستقرار لهذا البلد العربي الشقيق، محذرة من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته.

وقالت الخارجية الإماراتية إن مثل هذا التدخل يمثل تهديدا واضحا للأمن القومي العربي واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة رفضها لأي مسوغات قانونية واهية تستخدمها تركيا.

والخميس، صادق البرلمان التركي، على مشروع قرار يسمح بإرسال دعم عسكري إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الليبية ومليشياتها في طرابلس.

وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد أن طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المساعدة لوقف عملية الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات الإرهابية.


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تدين التدخل العسكري التركي البرلمان التركي الإمارات ارسال قوات الى ليبيا

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