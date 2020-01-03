الدكتور طارق فاروق عميدًا لكلية التربية الرياضية ببني سويف

أعلنت جامعة بني سويف، اليوم الجمعة، عن قرار رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور طارق فاروق عبد الصمد، عميدًا لكلية التربية الرياضية بالجامعة.



وأكدت الجامعة، في بيان لها، أن الدكتور طارق فاروق عبد الصمد، حصل على بكالوريوس في التربية الرياضية 1993 ثم ماجستير في التربية الرياضية "كينماتيكا" ثم الدكتوراه في التربية الرياضية "الميكانيكا الحيوية" من جامعة أسيوط.



وتدرج في الدرجات العلمية من معيد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة ثم مدرس مساعد ثم مدرس ثم أستاذ مساعد ثم أستاذ بذات القسم وذات الكلية، إضافة إلى تدرجه في المناصب الأكاديمية من رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط، ثم تم تعيينه وكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب فرع الوادي الجديد جامعة أسيوط، وأشرف على العديد من الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه.



ومن جانبه، تقّدم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بالتهنئة للدكتور طارق فاروق عبد الصمد، لصدور قرار رئيس الجمهورية، ومشيدًا بالدكتور مختار أمين، على جهوده المتميز خلال فترة توليه عمادة الكلية.

