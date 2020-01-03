تفاصيل جلسة كارتيرون مع أشرف بن شرقي



ويستعد الزمالك لملاقاة فريق طنطا يوم الأحد المقبل على ملعب المحلة ضمن منافسات بطولة الدوري.



وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق خلال تدريبات اليوم لإبداء بعض النصائح الفنية له وتنفيذ بعض الأدوار المطلوبة منه في المباريات الفترة المقبلة.



وأكد كارتيرون للاعب في نهاية المران على أهمية دوره في الفريق وأنه أحد العناصر الهامة في هجوم الفريق.

وأوضح المدرب للاعب أنه يمتلك قدرات عالية ودوره مهم على كافة الجوانب وإمكانية توظيفه في أكثر من مكان سواء الهجوم أو الوسط.



خضع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتدريبات تأهيلية خاصة في جيمانيزيوم النادي وذلك بسبب الإجهاد ومنحه الجهاز الفني راحة من التدريبات الجماعية بسبب معاناته من نزلة برد قوية.



ويستعد الفريق لمواجهة طنطا يوم الأحد القادم بالجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز.



اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق على هامش مران اليوم.