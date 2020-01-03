Advertisements
Advertisements
Advertisements

تقارير إنجليزية ... نجم ريال مدريد يعوض بوجبا في مانشستر يونايتد

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:07 م
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
عبد القادر عرابي
Advertisements

يبدو وأن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بدأ يفقد صبره تجاه نجمه الفرنسي الدولي بول بوجبا خلال هذه الفترة، وقد تضطر النهاية لبيعه في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

 

وذكرت صحيفة صن الإنجليزية، أن إدارة النادي الملكي ستتقدم بعرض لضم بوجبا مقابل مبلغ 100 مليون جنيه استرليني.

 

وأفادت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد في المقابل، تسعى لإدراج النجم الألماني الدولي توني كروس ضمن الصفقة، لكي يصبح بديلاً لبوجبا حال رحيله.

 

في الوقت نفسه، اعترفت الصحيفة بصعوبة إتمام الصفقة بهذه الكيفية، لكنها أكدت أن اليونايتد لا يمانع رحيل بوجبا، وتشترط ضم لاعب من ريال مدريد كجزء من الصفقة.

 

وحفل موسم بوجبا في ملعب أولد ترافورد بالإصابات، حيث تعرض لكسر في الكاحل في 30 سبتمبر الماضي، قبل أن يعود من الإصابة، التي داهمته مجدداً ليغيب نحو أربعة أسابيع.

 

وخاض صاحب الـ 26 عاماً 8 مباريات فقط بقميص اليونايتد في جميع البطولات منذ إنطلاق الموسم الجاري.

 

ويرتبط بوجبا بالعودة أيضاً لناديه السابق يوفنتوس، والذي يعرض لاعبه إيمري تشان كجزء من الصفقة.

 

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق لمصر على مقتل قاسم سليماني بالعراق

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 16 ساعة

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ حوالي 4 ساعات

مران الأهلي| تعنيف فايلر ضد قفشة وغياب صالح جمعة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 17 ساعة

خبر سار في الأهلي قبل مواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 19 ساعة

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

أسطورة ليفربول يطلب ضم بلدوزر الزمالك الجديد

منذ ساعتين و 49 دقيقة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 18 ساعة

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

عقبة وحيدة أمام الأهلي لحسم صفقة إليكي

منذ ساعة و 19 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

09:34 م

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

09:40 م

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

09:56 م

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

01:06 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status