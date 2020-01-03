تقارير إنجليزية ... نجم ريال مدريد يعوض بوجبا في مانشستر يونايتد

يبدو وأن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بدأ يفقد صبره تجاه نجمه الفرنسي الدولي بول بوجبا خلال هذه الفترة، وقد تضطر النهاية لبيعه في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة صن الإنجليزية، أن إدارة النادي الملكي ستتقدم بعرض لضم بوجبا مقابل مبلغ 100 مليون جنيه استرليني.

وأفادت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد في المقابل، تسعى لإدراج النجم الألماني الدولي توني كروس ضمن الصفقة، لكي يصبح بديلاً لبوجبا حال رحيله.

في الوقت نفسه، اعترفت الصحيفة بصعوبة إتمام الصفقة بهذه الكيفية، لكنها أكدت أن اليونايتد لا يمانع رحيل بوجبا، وتشترط ضم لاعب من ريال مدريد كجزء من الصفقة.

وحفل موسم بوجبا في ملعب أولد ترافورد بالإصابات، حيث تعرض لكسر في الكاحل في 30 سبتمبر الماضي، قبل أن يعود من الإصابة، التي داهمته مجدداً ليغيب نحو أربعة أسابيع.

وخاض صاحب الـ 26 عاماً 8 مباريات فقط بقميص اليونايتد في جميع البطولات منذ إنطلاق الموسم الجاري.

ويرتبط بوجبا بالعودة أيضاً لناديه السابق يوفنتوس، والذي يعرض لاعبه إيمري تشان كجزء من الصفقة.