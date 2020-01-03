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علي جمعة ينفعل على سيدة: "سؤالك يغيظ" (فيديو)

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:06 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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رد الدكتور علي جمعة على تساؤل سيدة، تقول: "ابني كان متزوجًا منذ ستة أشهر وحدث خلاف بينه وبين زوجته ولم يعد هناك تفاهم بينهما، فأمها لم تفهمها الحياة وأنه لابد عليها أن تستمر ولابد عليها أن تتحمل وحاولت أن انصحها فلم تسمع، وتركت البيت لمدة شهرين وأراد ابني أن يراجعها فرفضت فهل ظلمها؟".

وعقب مفتي الديار المصرية السابق، خلال حديث الجمعة، ساخرًا: "بيتهيألي آة ظلمها، هو حتى في سؤاله حائك في صدره أنه ظلمها"، مضيفًا مخاطبًا الزوج "يعني أمها مفهمتهاش الحياة وأمك هي اللي فهمتك؟، ما يمكن أمه وأبوه هم اللي مفهمهوش الحياة؟ دايما نيجي على الغلبان".

وأوضح "جمعة"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي"، متابعًا: ""يعني بتغسل يغسل معاها، بتطبخ بيطبخ معاها بتوضب يوضب معاها.. ودا سيد الخلق مش ابن امه.. والله حاجة تغيظ"، معربًا عن غضبه من هذا التساؤل، قائلًا: "النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أن النساء يجب عليها أن تتحمل؟ بل قال النساء شقائق الرجال، انا متغاظ من السؤال دا لأسباب من بينها أن أغلبنا كدا".

وروى مفتي الديار المصرية السابق، موقف دار بينه وبين أحد من يعملون عنده منذ أربعين عامًا، فقال له: مش بأكلها وبشربها؟، ليرد ساخرًا: "هي قطة"، معلقًا: "المرأة بني آدم ومكلفة، فهم في دين الإسلام مكلفين وعليهم كل الفرائض التي على الرجل فموجب ايه تتنطط عليها مش عارف".

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علي جمعة المفتي أخبار مصر

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