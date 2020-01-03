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سر استبعاد مصطفى فتحي من مباراة أسوان

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:06 م
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مصطفى فتحي
مصطفى فتحي
هاني عصام
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فسر مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك سر استبعاد مصطفى فتحي من مباريات القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

وخرج فتحي من قائمة الزمالك لمباراة أسوان التي اقيمت بالأمس وانتهت لمصلحة الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

وقال المصدر خلال تصريحات خاصة: "اللاعب سليم ولم يتعرض لأي إصابة، واستبعاده من قائمة مباراة أسوان كان أمر فني ويرجع لوجهة نظر المدرب الفرنسي في ظل وجود أكثر من لاعب جاهز في نفس مركزه".

وأضاف: "اللاعب سيكون له دور في المباريات المقبلة مع الزمالك في ظل ضغط المباريات الذي يتعرض له الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية".

وكان الزمالك فاز على أسوان بهدفين نظيفين أحرزهما مصطفى محمد وأحمد سيد "زيزو".

ويستعد الزمالك لمواجهة طنطا بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً على ستاد المحلة.
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