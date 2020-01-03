Advertisements
Advertisements
Advertisements

مديريات الأمن بالمحافظات تشارك في مبادرة" كلنا واحد"

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:17 م
Advertisements
المشاركة
المشاركة
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
واصلت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، مشاركتها بالمرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد"، لتوفير السلع الأساسية وطرحها بأعداد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

المديريات المذكورة هي: مديرية أمن القاهرة، مديرية أمن أسيوط، مديرية أمن الفيوم، مديرية أمن القليوبية، مديرية أمن الوادي الجديد.

وتشهد المبادرة، إقبالًا جماهيريًا مكثفًا وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على تقديم أوجه الدعم كافة للمصريين، خاصةً محدودي الدخل، وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق.

وأشاد المواطنون، بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية، مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

وحرصت وزارة الداخلية، على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة في المرحلة الجديدة من المبادرة وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

مديريات الأمن بالمحافظات تشارك في مبادرة" كلنا واحد"
مديريات الأمن بالمحافظات تشارك في مبادرة" كلنا واحد"
مديريات الأمن بالمحافظات تشارك في مبادرة" كلنا واحد"
مديريات الأمن بالمحافظات تشارك في مبادرة" كلنا واحد"
مديريات الأمن بالمحافظات تشارك في مبادرة" كلنا واحد"
مديريات الأمن بالمحافظات تشارك في مبادرة" كلنا واحد"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أسطورة ليفربول يطلب ضم بلدوزر الزمالك الجديد

منذ ساعة و 18 دقيقة

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 5 ساعات

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 18 ساعة

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 18 ساعة

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 15 ساعة

مران الأهلي| تعنيف فايلر ضد قفشة وغياب صالح جمعة

منذ 35 دقيقة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. وصول البطاقة الدولية لكهربا

منذ ساعة و 6 دقيقة

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 17 ساعة

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

منذ ساعتين و 25 دقيقة

خبر سار في الأهلي قبل مواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ ساعتين و 27 دقيقة

"أمطار وصقيع ورياح مثيرة للأتربة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

مديريات الأمن تواصل مشاركتها في المرحلة الجديدة من مبادرة "كلنا واحد"

"أسعارها مخفضة".. كل ما تود معرفته عن مبادرة كلنا واحد

مبادرة "كلنا واحد" توفر السلع الأساسية في 690 فرعًا على مستوى الجمهورية

شاهد.. إقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية من منافذ كلنا واحد

بتخفيضات 30%.. "كلنا واحد" توفر السلع للمواطنين في 690 فرعا

إقبال كثيف من المواطنين على منافذ "كلنا واحد" لشراء السلع الغذائية

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

09:34 م

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

09:40 م

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

09:56 م

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

01:06 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status