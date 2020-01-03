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مدرب صربيا: مشكلة يوفيتش الوحيدة هو يوفيتش نفسه

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:13 م
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لوكا يوفيتش
لوكا يوفيتش
ريهام عبد المحسن
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هاجم ليوبيسا تومباكوفيتش المدير الفني لمنتخب صربيا لوكا يوفيتش نجم المنتخب الصربي وريال مدريد الإسباني وأكد أن مشكلة النجم الصربي هي شخصيته في المقام الأول. كما برر تومباكوفيتش عدم اعتماده على نجم ريال مدريد في الفترة الأخيرة لأنه لا يتمتع بالسلوك الذي يريده وينقصه الالتزام.

وقال تومباكوفيتش في تصريحات نقلتها صحيفة بليك سبورت الصربية :"أهتم بالحصول على الاستفادة الكبرى من كل لاعب في المنتخب الصربي وهذا هو هدفي، لوكا يوفيتش هو أحد أولئك الذين ابتعدوا عن المنتخب الوطني والحقيقة واحدة وهي أن مشكلة يوفيتش الوحيدة هي يوفيتش نفسه".

وعن سبب الخلاف بينه وبين يوفيتش في المباراتين الأخيرين مع صربيا في سبتمبر الماضي، قال تومباكوفيتش:"لقد إدعى الإصابة لأجل العودة إلى ريال مدريد ولم يلعب ضد منتخب لوكسمبورج وكان ذلك بناءاً على طلب زيدان".

وأضاف:"فجأة تخلى اللاعب عن التدريب ولم يستجب وكمدرب كان عليّ أن لا أفكر في لاعب لا يتمتع بالمهنية المطلوبة حتى وإن كان من فئة عالية".

واختتم تومباكوفيتش تصريحاته قائلاً:"عليه أن يقنعنا ويقنع الإعلام والمشجعين وأنا كمدرب، أنه مستعد ولديه قدر عالٍ من المسئولية ولكنه حتى الآن لم يتخذ خطوات في هذا الاتجاه".
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