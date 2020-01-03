وزيرة الثقافة تكرم صناع الطوق والاسورة

قالت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة ان حصول عرض الطوق والاسورة على جائزتين خلال عام 2019 يأتى استمراراً لرحلة تميز الابداع المصرى.









وأضافت أن تفوق العرض في التمثيل الدولى يؤكد الريادة المصرية على كافة المستويات ، ووجهت التهنئة لصناع العرض الذين التقت بهم لتكريمهم والاحتفاء بهم حيث اهدتهم شهادات تقدير وذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى ، الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح والفنان شادى سرور مدير فرقة مسرح الطليعة .



