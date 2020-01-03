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وزيرة الثقافة تكرم صناع الطوق والاسورة
الجمعة 03/يناير/2020 - 03:12 م
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محمود حنفي
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قالت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة ان حصول عرض الطوق والاسورة على جائزتين خلال عام 2019 يأتى استمراراً لرحلة تميز الابداع المصرى.
وأضافت أن تفوق العرض في التمثيل الدولى يؤكد الريادة المصرية على كافة المستويات ، ووجهت التهنئة لصناع العرض الذين التقت بهم لتكريمهم والاحتفاء بهم حيث اهدتهم شهادات تقدير وذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى ، الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح والفنان شادى سرور مدير فرقة مسرح الطليعة .
يشار ان الطوق والاسورة من اخراج ناصر عبد المنعم واعداد الدكتور سامح مهران عن رواية الكاتب يحيى الطاهر عبد الله وبطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل،سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط و فرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد ومجسمات أسامة عبدالمنعم .
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