أستاذ أزهري: الفتوى تختلف من بلد لأخر حسب الأعراف (فيديو)

قال الدكتور سالم السكري، رئيس قسم التفسير بجامعة الأزهر الشريف، إن الفتوى هي تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه، وجاء هذا المعنى في العديد من الآيات القرآنية، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: "وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ"، مشيرًا إلى أن الفتوى تختلف من بلد لأخر حسب أعراف الناس.





وأوضح "السكري"، خلال حواره مع برنامج "فقه الحياة" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن المفتي هو موقع عن الله سبحانه وتعالى ومخبر بحكمه وشرعه وإعلام عن الله سبحانه وتعالى؛ لأنه يكون للمستفتي يجب عليك فعل هذا وحرام عليك فعل هذا، والله سبحانه وتعالى يقول: " فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ".



