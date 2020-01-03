Advertisements
أستاذ أزهري: الفتوى تختلف من بلد لأخر حسب الأعراف (فيديو)
الجمعة 03/يناير/2020 - 03:10 م
Advertisements
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور سالم السكري، رئيس قسم التفسير بجامعة الأزهر الشريف، إن الفتوى هي تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه، وجاء هذا المعنى في العديد من الآيات القرآنية، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: "وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ"، مشيرًا إلى أن الفتوى تختلف من بلد لأخر حسب أعراف الناس.
وأوضح "السكري"، خلال حواره مع برنامج "فقه الحياة" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن المفتي هو موقع عن الله سبحانه وتعالى ومخبر بحكمه وشرعه وإعلام عن الله سبحانه وتعالى؛ لأنه يكون للمستفتي يجب عليك فعل هذا وحرام عليك فعل هذا، والله سبحانه وتعالى يقول: " فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ".
وتابع رئيس قسم التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن من شروط المفتي التي حددها العلماء، أن يكون عالمًا بالأحكام الشرعية وخاصة المجمع عليها منها، وأن يكون عالمًا بالأحكام القرآنية والأحاديث النبوية واللغة؛ لأن القرآن والسنة هما المصدران الأولان للشريعة الاسلامية، ولا يمكن لأحد أن يفهم ما فيهما من أحكام شرعية دون إحاطة بلغة القرآن الكريم وهي اللغة العربية، وأن يكون عالمًا بحال المستفتي ودراسًا للبيئة والأعراف والتقاليد التي يتواجد بها المستفتي.
Advertisements