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"430 ألف جنيه".. مفاجأة وراء تقييد سيدة وسرقتها بالبحيرة

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:07 م
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط ربة منزل وشقيقها عامل لاختلاقهما واقعة سرقة مبلغ مالي من منزلها.

وتبلغ لمركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة من تاجر، مقيم بدائرة المركز، أنه حال عودته لمسكنه عثر على زوجته "ربة منزل" مقيدة بالحبال بإحدى غرف الشقة واكتشافه سرقة مبلغ 430 ألف جنيه وكمية من المشغولات الذهبية.

وبسؤال ربة المنزل قررت أنه أثناء تواجدها بالمنزل حضر لها شخص مجهول، وطلب منها فتح باب الشقة لتسليمها مبلغ خاص بزوجها ولدى قيامها بفتح الباب تعدى عليها بالضرب دون إصابات، واقتيادها لداخل الشقة والاستيلاء على المسروقات وهرب.

وتوصلت التحريات إلى عدم صحة الواقعة، وبإعادة مناقشتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع شقيقها "عامل - مقيم ببرج العرب بالإسكندرية" بدافع الانتقام من زوجها لوجود خلافات بينهما، وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع شقيقته على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
"430 ألف جنيه".. مفاجأة وراء تقييد سيدة وسرقتها بالبحيرة
"430 ألف جنيه".. مفاجأة وراء تقييد سيدة وسرقتها بالبحيرة
"430 ألف جنيه".. مفاجأة وراء تقييد سيدة وسرقتها بالبحيرة
"430 ألف جنيه".. مفاجأة وراء تقييد سيدة وسرقتها بالبحيرة
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