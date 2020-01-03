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الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها لمغادرة العراق فوراً

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:02 م
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بوابة الفجر
نها محمد
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دعت الولايات المتحدة الأميركية اليوم الجمعة، مواطنيها إلى مغادرة العراق فوراً، وذلك بعد ساعات قليلة من مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بالصواريخ في عملية أميركية في بغداد، وكذلك مقتل أبومهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي بنفس العملية.

وقالت السفارة في بيان: "نظرا لتصاعد التوترات في العراق والمنطقة تحث السفارة الأميركية جميع الرعايا على الامتثال لإرشادات السفر في يناير 2020، ومغادرة العراق على الفور. يتعين على المواطنين الأميركيين المغادرة جوا إذا أمكن ذلك، وإن لم يتسن ذلك فعليهم السفر إلى بلدان أخرى برا".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أفادت اليوم الجمعة، أن استهداف قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، جرى بعدة صواريخ من طائرة مسيرة، وأن الصواريخ استهدفت سيارتين كانتا تقلان سليماني ومسؤولين آخرين.

فيما أفادت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية ببعض التفاصيل حول العملية، فقالت إن الغارة التي استهدفت سليماني وقعت قرب منطقة الشحن في مطار بغداد، وإن استهدافه جرى بعد لحظات من خروجه من الطائرة التي أقلته من لبنان.

وأضافت الوكالة أن مسؤولين عراقيين أكدوا أن جثة سليماني تمزقت إلى أجزاء.

حيث، أن عملية استهداف سليماني جرت الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت بغداد، وأن هناك أنباء عن استخدام 4 صواريخ في عملية استهداف سليماني ومرافقيه. وأضاف أن استهداف سليماني جرى قبل خروجه من البوابة الشرقية لمطار بغداد.

هناك إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة الأميركية ببغداد، وإن القوات الأمنية العراقية تغلق الجسر المعلق المؤدي للسفارة الأميركية.

 

 

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الكلمات المفتاحية

مقتل سليماني مغادرة العراق الخارجية الأمريكية

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