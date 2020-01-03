لجنة الحكام ترفض إستقدام حكام أجانب والأندية تطالب بمناقشة ملف التحكيم

أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية أزمة جديدة بين الأندية وبين لجنة الحكام بالأتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، بعد مباريات الجولة 11 من بطولة الدوري المصري المنتاز.





وعلى رأس الأندية التى طالبت بحكام أحانب لإدارة مبارياتها خلال الفترة المقبلة هو نادى الزمالك عقب مباراة الفريق الأبيض وأسوان امس ضمن مباريات الجولة 11 والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين وشهدت حالة طرد للاعب خط الوسط طارق حامد من حكم اللقاء طارق سامى.





كما أيضًا طالب نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي بمناقشة ملف التحكيم وطالب بعقد إجتماع لرؤساء الأندية عقب مباراة زعيم الثغر والمقاولون العرب والتى انتهت بفوز الذئاب بهدف دون رد، والذى يري مسؤولى الفريق السكندري انه تم ظلم الفريق خلال اللقاء خاصة بعد إلغاء هدف بداعي التسلل لمهاجم الفريق خالد قمر فى مباراة قادها الحكم محمد معروف.





كما طالب نادي الاسماعيلي أيضًا بمناقشة ملف التحكيم عقب مباراته أمام نادي إنبي والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وكان أخر الأندية التى عبرت عن غضبها هو نادى سموحة عقب مباراة الفريق امس امام المصري.



