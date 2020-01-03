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الزمالك: سفر فرجاني ساسي لا يقلقنا

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:03 م
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ساسي
ساسي
هاني عصام
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تحدث مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط وحقيقة العروض الخارجية له في الفترة الماضية.

وخرجت بعض الأنباء في الساعات الماضية عن وجود مفاوضات من جانب نادي أهلي جدة السعودي مع فرجاني للحصول على خدماته.

وحصل فرجاني على إذن بالسفر إلى تونس لقضاء أجازة هناك على أن يعود بعد مواجهة الزمالك وطنطا المقرر لها يوم الأحد المقبل ببطولة الدوري.

وأكد المصدر أن سفر اللاعب لا يمثل قلق لهم نهائيًا بسبب حصوله على مستحقاته في مواعيدها من الأساس وعدم وجود أي مشكلة قانونية.

وشدد المصدر على أن فرجاني حال رحيله عن الزمالك سيكون بإرادة النادي، في ظل وجود عرض سعودي رسمي له.

ويستعد الزمالك لملاقاة طنطا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري على ملعب المحلة.

وفاز الزمالك بهدفين دون رد على أسوان بهدفين دون بالأمس على ملعب القاهرة.
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