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أمطار غزيرة على كافة المناطق بالإسكندرية (صور)

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:02 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تشهد محافظة الإسكندرية، في هذه الأثناء، سقوط أمطار غزيرة على كافة مناطقها، ضمن نوة الطقس السيئة التي تشهدها المحافظة.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى غرق بعض الشوارع في المياه، وسط حذر كبير من المواطنين الذين فضلوا الجلوس في منازلهم خشيتًا تعرض حياتهم للخطر، خاصة بعد التحذير التي أعلنته محافظة الإسكندرية. 

وحذرت محافظة الإسكندرية من الأمطار الغزيرة التي يصاحبها انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على معظم أنحاء المحافظة لتكون أقل من معدلاتها بنحو من 4 إلى 5 درجات، ويكون الطقس باردا وشديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع أحيانا وتنشط الرياح وتكون مثيرة للأتربة على الطرق الصحراوية، كما ناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين عدم الخروج إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة، والبقاء بالأماكن المفتوحة أثناء حدوث البرق.

وكما حذرت المحافظة الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم وقوف السيارات على شنايش المطر، وعدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار بها.
أمطار غزيرة على كافة المناطق بالإسكندرية (صور)
أمطار غزيرة على كافة المناطق بالإسكندرية (صور)
أمطار غزيرة على كافة المناطق بالإسكندرية (صور)
أمطار غزيرة على كافة المناطق بالإسكندرية (صور)
أمطار غزيرة على كافة المناطق بالإسكندرية (صور)
أمطار غزيرة على كافة المناطق بالإسكندرية (صور)
أمطار غزيرة على كافة المناطق بالإسكندرية (صور)
أمطار غزيرة على كافة المناطق بالإسكندرية (صور)
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