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هل ينتقل هدف ريال مدريد إلى يوفنتوس ؟

الجمعة 03/يناير/2020 - 02:59 م
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يوفنتوس
يوفنتوس
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن كلاً من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي سيتنافسان من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف المقبل.

وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا لديه رغبة كبيرة في رحيل نجم الوسط الفرنسي عن مانشستر يونايتد وأنه قد هاجم إدارة المان يونايتد مؤخرًا بسبب الطريقة التي يتعاملون بها مع موكله.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد فشل في تحقيق حلمه في الصيف الماضي بضم نجم مانشستر يونايتد إلى صفوف فريق المرينجي.

وكشفت الصحيفة الإيطالية أن رايولا يُفاضل حالياً بين ريال مدريد ويوفنتوس ليكون إحدهما الوجهة المقبلة لبوجبا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن بوجبا يُفضل الانتقال إلى يوفنتوس الذي قضى معه من قبل سنوات رائعة في الفترة ما بين عامي 2012 و2016.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن مسألة انتقال بوجبا صاحب الـ26 عاماً إلى ريال مدريد ستكون مُعقدة بسبب توتر العلاقات بشكلٍ متزايد مع مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة، لذلك فإن رايولا سيبذل كل جهده لضم بوجبا إلى كتيبة الإيطالي ماورتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس الحالي في الموسم المقبل.

وحسم مينو رايولا وكيل أعمال الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي في نهاية الشهر الماضي مستقبل النجم الفرنسي في فترة الإنتقالات الشتوية في يناير الحالي.

وقال رايولا في تصريحات صحفية :"بوجبا لن يرحل في يناير، إنه يحترم مانشستر يونايتد ومانشستر يونايتد يحترمه، الوحيد الذي يتحدث عن هذه القضية هو سولسكاير لأنه من يظهر أمام وسائل الإعلام".

وأضاف:"اذهب إلى ما قاله سولسكاير، أن بوجبا لن يرحل عن أولد ترافورد وهذا جيد ونحن نوافق عليه، إذا كان لدى سولسكاير أفكار عن لاعب يعمل معي ويريد التحدث حول أي موضوع، فهو يعرف رقم هاتفي".

وتابع:"حتى هذه اللحظة أتحدث مع إد وودوارد الرئيس التنفيذي للنادي لأنه الشخص الذي أتحدث معه في مانشستر دائماً، لم أتحدث أبدًا مع سولسكاير".

واختتم رايولا تصريحاته قائلاً:"أعرف فقط أن بوجبا يحترم سولسكاير ويحبه بسبب ما فعله معه قبل ذلك، بوجبا يكافح قليلاً بسبب عودته من الإصابة ونحتاج لحل هذا الأمر لأن ذلك يعد هدفنا الرئيسي الآن".
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