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افتتاح معرض "دروب" بمركز الهناجر للفنون

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:27 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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افتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال معرض فن تشكيلي بعنوان "دروب" للفنانة التشكيلية المغربية أم كلثوم الكتانى، وذلك أمس الخميس بقاعة آدم حنين بالمركز.


افتتح المعرض السفير أحمد التازى سفير المغرب بالقاهرة، والمخرج محمد فاضل، والفنان محمد دسوقي مدير عام المركز، بحضور مجموعة من الجالية المغربية بالقاهرة، وعدد من رواد المركز المهتمين بالفن التشكيلي.


أما "الدروب" فما هى إلا دروبا تمشى فيها باحثا عن حنين الماضي، ودفئا لا تجده فى صخب المدينة الحديثة، هذا ما انعكس فى أعمال الفنانة أم كلثوم الكتانى، حيث تجد دروبًا من مدن عربية مختلفة هى أحياء وأزقة قديمة ولكنها بأحجارها وأقواسها شاهدا على أشخاص، سواء مازالوا فى عالمنا أو رحلوا عنه، عادات وتقاليد، آلام وفرح، لتنقل إلينا فطرة وحميمية لا تجدها الا فى هذه الأماكن القديمة وتلك الأزقة، ما بين دمشق القديمة بسوريا وقاهرة المعز بمصر ومدينة فاس بالمغرب، تتحاور لتنقل ألينا ما هو كائن وماكان وماسيكون من خلال ريشة الفنانة.

وعن سبب اختيارها للأزقة والحارات القديمة والسلالم قالت الفنانة أم كلثوم، إن المعرض يتضمن ٣٢ لوحة فنية تمثل الحارة التى تعبر عن درب ربما شهد الإنسان فيه آلام ومصاعب ولكن فى نهاية كل درب طاقة نور وأمل تنتهى به، أما السلالم تمثل الصعود إلى العلو والإرتقاء بمستوى النفس فى جميع المجالات الحياتية، ويستمر المعرض حتى يوم غدا السبت.
افتتاح معرض "دروب" بمركز الهناجر للفنون
افتتاح معرض "دروب" بمركز الهناجر للفنون
افتتاح معرض "دروب" بمركز الهناجر للفنون
افتتاح معرض "دروب" بمركز الهناجر للفنون
افتتاح معرض "دروب" بمركز الهناجر للفنون
افتتاح معرض "دروب" بمركز الهناجر للفنون
افتتاح معرض "دروب" بمركز الهناجر للفنون
افتتاح معرض "دروب" بمركز الهناجر للفنون
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