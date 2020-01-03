أسرة التسمم الغذائي تغادر مستشفى بني سويف التخصصي

وكان قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" استقبل أسرة مكونة من 6 أفراد "زوجين و4 أبناء" يقيمون بناحية العجرة، بقرية غياضة الشرقية، مركز ببا، جنوب المحافظة، مصابين بحالة إعياء شديد، ويشتكون من أعراض اشتباه تسمم غذائي، مؤكدين تناولهم طعاما منزليا يحتمل تسببه في حالتهم.



وأكد مصدر بالمستشفى، أن المصابون هم: ناصر عبد المنعم، 38 سنة، بدون عمل، وزوجته "انشراح عيد" 34 سنة، ربة منزل، وأبنائهم "فاطمة ـ 13 سنة" و"ميادة ـ 8 سنوات" و"محمد ـ 4 سنوات" و"أحمد ـ سنتان"، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم، واحتجازهم تحت الملاحظة بالمستشفى، وبخضوعهم للفحوصات الطبية، وقرر أطباء المستشفى خروجهم بعد تحسن حالتهم.



وتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.



غادرت أسرة مكونة من 6 أفراد مستشفى بني سويف التخصصي، عقب استقرار حالتهم وخضوعهم للفحوصات الطبية اللازمة، بعد اشتباه إصابتهم بتسمم غذائي، نتيجة تناولهم طعاما فاسدا، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى في حالة إعياء.