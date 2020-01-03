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"عارية وبها أثار تعذيب".. تفاصيل واقعة جثة "طفلة العجوزة"

الجمعة 03/يناير/2020 - 02:59 م
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جثة
جثة
إيريني صفوت
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تواصل نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة طفلة، بشارع أرض اللواء بالعجوزة. 

وكشفت التحقيقات، عن أن كاميرات المراقبة رصدت، مرور أحد الأشخاص بالشارع ذاته، يحمل كيسًا بلاستيكيًا أسود اللون، وبعد بضع دقائق، رصدت خروجه من دون الكيس، ولم تحدد ملامحه لبعد المسافة، فيما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وأوضحت التحقيقات، أن الطفلة يتراوح عمرها ما بين سنتين إلى 3 سنوات، وأن اثنين من الأهالي، عثرا عليها عارية من دون ملابس بشارع أرض اللواء، بمنطقة العجوزة، وبها آثار ضرب وكدمات بمناطق متفرقة بجسدها، بالإضافة لآثار إطفاء سجائر بجسدها.

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كانت نيابة العجوزة، أمرت في وقت سابق، بانتداب الطب الشرعي، للتشريح والتصريح بالدفن.

وتعود بداية الواقعة، إلى تلقي ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا من أهالي منطقة أرض اللواء بالعجوزة، يفيد بالعثور على جثة طفلة ملقاة بأحد الشوارع، بها آثار ضرب وكدمات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
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