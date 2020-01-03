Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط عصابة سرقة المحال التجارية في مصر الجديدة

الجمعة 03/يناير/2020 - 02:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على متهمين تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة المحال التجارية بأسلوب "التسلق وكسر القفل" في مصر الجديدة.

وتعود البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بشارع إبراهيم اللقاني دائرة القسم تمكنت من ضبط كل من: "عبدالسلام.ع.ا.م"، 30 سنة، عاطل، ومقيم 10 حارة نجيب السباك ـ دائرة قسم شرطة المرج، والسابق اتهامه في القضية رقم 14992 لسنة 2015م مصر الجديدة "سرقة متنوعة"، و"كمال.ع.ك.ع"، 24 سنة، عاطل، ومقيم 2 شارع سوهاج ـ دائرة القسم.

وعثر بحوزتهما المضبوطات التالية: مقص حديدي، 10 قطع أدوات منزلية "أواني طعام" (مجهولي المصدر).

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بسرقتها من داخل مطعم كائن 45 شارع رمسيس دائرة القسم ملك المدعو "وائل.ا.م.م.ب"، 29 سنة، ومقيم 82 شارع سيد سلام ـ دائرة قسم شرطة حلوان بأسلوب "التسلق".

وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13869 لسنة 2019م جنح القسم.

وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المحال التجارية بأسلوب "التسلق وكسر القفل" باستخدام المقص الحديدي المضبوط بحوزتهما واعترفا بارتكابهما عدد حادثي سرقة.

وباستدعاء المجني عليهما اتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى وضبط باقي المسروقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ ساعتين و 27 دقيقة

خبر سار في الأهلي قبل مواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مران الأهلي| تعنيف فايلر ضد قفشة وغياب صالح جمعة

منذ 35 دقيقة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 17 ساعة

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

أسطورة ليفربول يطلب ضم بلدوزر الزمالك الجديد

منذ ساعة و 18 دقيقة

"أمطار وصقيع ورياح مثيرة للأتربة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وصول البطاقة الدولية لكهربا

منذ ساعة و 6 دقيقة

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 18 ساعة

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 18 ساعة

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

سقوط عصابة تخصصت في سرقة محتوبات السيارات بالوايلي

ضبط تشكيل عصابي بالنزهة تخصص في سرقة بطاريات السيارات

القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بعين شمس

القبض على عاطلين بتهمة سرقة المساكن بعين شمس

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف "بأسلوب الخطف" بالقاهرة

ضبط سيدتين لارتكابهما 7 حوادث سرقة أمام البنوك بمصر الجديدة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

09:34 م

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

09:40 م

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

09:56 م

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

01:06 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status