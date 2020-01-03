Advertisements
Advertisements
Advertisements

مران الأهلي| تعنيف فايلر ضد قفشة وغياب صالح جمعة

الجمعة 03/يناير/2020 - 02:55 م
Advertisements
قفشة
قفشة
محمد الصو
Advertisements
قام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتعنيف مجدي قفشة صانع ألعاب الفريق، المُقام حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة.

وجاء تعنيف المدير الفني ضد اللاعب، بسبب فشله في تنفيذ جُملة متفق عليها خلال المران، وهو ما أثار غضب المدير الفني، رغم تكرارها.

من ناحية أخرى غاب صالح جمعة لاعب الفريق، عن المران الجماعي، استعدادًا لمواجهة إف سي مصر، بالدوري.

وجاء غياب صالح بعد حصوله على إذن من إدارة الكرة بقيادة سيد عبدالحفيظ، بسبب إرتباطه بأداء الامتحانات.

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استمرار غياب حسين الشحات ومحمود وحيد ثنائي الفريق، عن التدريبات الجماعية، والاكتفاء بتدريبات التأهيل.

كما شارك النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق بالمران الجماعي، لليوم الثاني على التوالي، عقب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وغاب شريف إكرامي حارس الفريق، عن المران الجماعي للنادي، بسبب عدم جاهزيته الكاملة وإستمراره في تنفيذ برنامجه التأهيلي، فيما خاض رمضان صبحي نجم الفريق، جلسات علاج داخل صالة الجيم بالنادي.

وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على تخصيص فقرة للمهاجمين خلال المران، من أجل التدرب على إنهاء الهجمات بشكل صحيح.

ويستعد الأهلي لمواجهة إف سي مصر، يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.
Advertisements

أخبار تهمك

خبر سار في الأهلي قبل مواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

أسطورة ليفربول يطلب ضم بلدوزر الزمالك الجديد

منذ ساعة و 18 دقيقة

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

مران الأهلي| تعنيف فايلر ضد قفشة وغياب صالح جمعة

منذ 35 دقيقة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 15 ساعة

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. وصول البطاقة الدولية لكهربا

منذ ساعة و 6 دقيقة

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 18 ساعة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ ساعتين و 22 دقيقة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ ساعتين و 27 دقيقة

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 5 ساعات

"أمطار وصقيع ورياح مثيرة للأتربة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

منذ ساعتين و 38 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

09:34 م

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

09:40 م

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

09:56 م

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

01:06 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status