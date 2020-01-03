مران الأهلي| تعنيف فايلر ضد قفشة وغياب صالح جمعة

قام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتعنيف مجدي قفشة صانع ألعاب الفريق، المُقام حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة.



وجاء تعنيف المدير الفني ضد اللاعب، بسبب فشله في تنفيذ جُملة متفق عليها خلال المران، وهو ما أثار غضب المدير الفني، رغم تكرارها.



من ناحية أخرى غاب صالح جمعة لاعب الفريق، عن المران الجماعي، استعدادًا لمواجهة إف سي مصر، بالدوري.



وجاء غياب صالح بعد حصوله على إذن من إدارة الكرة بقيادة سيد عبدالحفيظ، بسبب إرتباطه بأداء الامتحانات.



شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استمرار غياب حسين الشحات ومحمود وحيد ثنائي الفريق، عن التدريبات الجماعية، والاكتفاء بتدريبات التأهيل.



كما شارك النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق بالمران الجماعي، لليوم الثاني على التوالي، عقب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.



وغاب شريف إكرامي حارس الفريق، عن المران الجماعي للنادي، بسبب عدم جاهزيته الكاملة وإستمراره في تنفيذ برنامجه التأهيلي، فيما خاض رمضان صبحي نجم الفريق، جلسات علاج داخل صالة الجيم بالنادي.



وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على تخصيص فقرة للمهاجمين خلال المران، من أجل التدرب على إنهاء الهجمات بشكل صحيح.



ويستعد الأهلي لمواجهة إف سي مصر، يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.