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هكذا هنأت ليلى علوي محبيها بالعام الجديد

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:26 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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هنأت الفنانة ليلى علوي متابيعها بالعام الجديد،مُتمنية أن يكون عام سعيد عليها وعلى محبيها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت "ليلى" مقطع فيديو جديد لها، ظهرت في الفيديو وهي ترقص، وتقول الفيديو :"2020 سنة حلوة كلنا نقول كده".

وتابعت ليلي قائلة :"2020 سنة حلوة علينا كلنا، بحبكم".

وعلقت ليلى على الفيديو قائلة: "إن الله ٢٠٢٠ تكون سنة سعيدة وسنة خير علينا كلنا".

يُشار أنَّ آخر أعمال ليلي علوي الدرامية مشاركتها في مسلسل "هي ودافينشي"، والمسلسل بطولة ليلي علوي، خالد الصاوي، أحمد سعيد عبدالغني، مي سليم، بيومي فؤاد، حسام فارس، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج محمد ممدوح،وممدوح شاهين.
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الكلمات المفتاحية

٢٠٢٠

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