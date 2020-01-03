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ضبط عاطل بحوزته حشيش بالمعادي

الجمعة 03/يناير/2020 - 02:50 م
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المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
هبة عبد الحفيظ
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ضبطت قوة أمنية، من مباحث إدارة مكافحة المخدرات، المدعو أحمد. م" 27 سنة، عاطل ومقيم بـ7 شارع عمار بن ياسر، من شارع 9 حدائق المعادي، دائرة قسم شرطة دار السلام، حال تواجده بمنطقة سكنه.

القوات عثرت بحوزته على كمية من الحشيش المخدر، وزنت 500 جرام، ومبلغ مالي 100 جنيه، وهاتف محمول. 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه.

وجارٍ تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

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