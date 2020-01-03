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"إلهام شاهين" تهنئ نادية لطفي بعيد ميلادها

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:08 م
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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نشرت إلهام شاهين، فيديو لها مع الفنانة ناديه لطفي، وهي تهنئها بعيد ميلادها، وذالك عبر صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

ظهرت "إلهام" في الفيديو وهي تجلس بجوار الفنانة "نادية لطفي " وبدأ الحديث معا حيث قالت إلهام" 3 يناير دا يوم مميز دا اللي اليوم اللي اتولدت فيه نادية لطفي، وهنئت الفنانة نادية لطفي بعيد ميلادها.

وقالت أنها أيضا كان ليها الحظ أنها تتولد في نفس اليوم، لكي تكون لها نفس صفات الفنانة" ناديه لطفي"  معلقة، بحبك وبتعلم منك مش بس في الفن، على الجانب الآخر وجهت ناديه لطفي نصيحة لإلهام شاهين، أنها تفكر شويه قبل ما تتعصب، ردت إلهام عليها بحاضر هتعلم الحكمة منك .


علقت إلهام على الفيديو قائلة "
كل سنة و أحلى إنسانة و أعظم فنانة فى برج الجدى، الجميله الرقيقه القلب ناديه لطفى حبيبة قلبى طيبة و بخير و صحة يارب"


وعلى صعيد أخر قدمت "شاهين" العديد من الافلام منها الهروب الى القمة، موعد على الرئيس، ايام الغضب، الاوهام، لعبة القتل، مدرسة الحب، رجال بلا ثمن، فرسان اخر الزمن.


وشاركت "شاهين" في العديد من المسلسلات منها بنت افندينا، مكان في القلب، مسالة مبدا، بنات افكاري، نجمة الجماهير، غلطة العمر، الكومي، دوامة الحياه.
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