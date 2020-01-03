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سيرين عبدالنور لجمهورها: "خليتوني ابتدي سنة جديدة بفرح ونجاح" (صور)

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:04 م
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سيرين عبدالنور
سيرين عبدالنور
هبة أحمد
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تحرص الفنانة سيرين عبدالنور على مشاركة محبيها صور وفيديوهات من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع  تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

حيث نشرت "سيرين" مجموعة صور من حفلها الأخير الذي أقيم ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى.

وتألقت "سيرين" في الحفل بفستان كب طويل باللون السيلفر، به فتحة ساق كبيرة من الأمام، تركت شعرها مُنسدلاً، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً.

وعلقت "سيرين" على الصور قائلة: " كانت الأجواء كتير حلوة وبداية احلى بعام جديد مع جمهور بياخد العقل شكراً انو بوجودكن خليتوني ابتدي سنة جديدة بفرح ونجاح، كل عام وأنتم بخير ".

والجدير بالذكر أن سيرين عُرض لها مُؤخرًا على إحدى المنصات الإلكترونية مسلسل "الديفا"، وهو من بطوله النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس، والمسلسل يتكون من 8 حلقات، ويقدم كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال "حدوتة" تتضمن التشويق والإثارة.
سيرين عبدالنور لجمهورها: "خليتوني ابتدي سنة جديدة بفرح ونجاح" (صور)
سيرين عبدالنور لجمهورها: "خليتوني ابتدي سنة جديدة بفرح ونجاح" (صور)
سيرين عبدالنور لجمهورها: "خليتوني ابتدي سنة جديدة بفرح ونجاح" (صور)
سيرين عبدالنور لجمهورها: "خليتوني ابتدي سنة جديدة بفرح ونجاح" (صور)
سيرين عبدالنور لجمهورها: "خليتوني ابتدي سنة جديدة بفرح ونجاح" (صور)
سيرين عبدالنور لجمهورها: "خليتوني ابتدي سنة جديدة بفرح ونجاح" (صور)
سيرين عبدالنور لجمهورها: "خليتوني ابتدي سنة جديدة بفرح ونجاح" (صور)
سيرين عبدالنور لجمهورها: "خليتوني ابتدي سنة جديدة بفرح ونجاح" (صور)
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سيرين عبدالنور راس السنه

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