إطلالة شتوية أنيقة.. أحمد مالك يشارك جمهوره بأحدث ظهور له

يشارك الفنان أحمد مالك، أحدث أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





حيث نشر الفنان الشاب، صورة جديدة له في أحدث ظهوره له، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره .





وعلق"مالك"علي الصورة:"happy 2020"، ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .





ظهر أحمد مالك في الصورة، في إطلالة شتوية أنيقة مرتدي جاكيت أسود ذات أكمام طويلة، ونسق معه بنطلون أسود، وانتعل بوت أسود، وطاقية رصاصي، وظهر في شكل لائق وأنيق .





يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد مالك، مشاركته فى بطولة فيلم"موسي"، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، عمر الشناوي، أحمد حاتم،أحمد العوضي، ظافر العابدين، إخراج بيتر ميمي .

