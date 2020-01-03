"السكة أحلي".. خالد عليش يقدم برنامج جديد علي"ميجا إف إم"

أعلن الإذاعي خالد عليش، عن تقديم حلقات إذاعية جديدة، تابعة لبرامج الخطة الجديدة لمحطة"ميجا FM"، وسوف تعرض الاسبوع القادم من شهر يناير .





ويحمل أسم برنامج عليش في المحطة الإذاعية الجديدة"السكة أحلي"، ابتداء من 5 من يناير 2020 في تمام الساعة4 مساء إلي 7 مساء، ويستغرق وقت البرنامج 3 ساعات من يوم الأحد إلي يوم الخميس .





وشارك خالد عليش، أحدث أخباره اليومية والفنية لدى جمهورهعبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





حيث نشر الإذاعي المتميز، صورة بوستر برنامجه الجديد"السكة أحلي"، علي محطة "ميجا FM"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره .





وعلق"عليش"علي الصورة:"السكة أحلي مع خالد عليش علي ميجا إف أم٩٢.٧ من الأحد للخميس من ٤ إلي ٧ مساء .. أنسي السحلي وخلي السكة أحلي"، ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .





يذكر أن خالد عليش، كان يقدم برنامجاً اذاعيا علي محطات نجوم"FM"، أسمه"معاك في السكة" .