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"السكة أحلي".. خالد عليش يقدم برنامج جديد علي"ميجا إف إم"

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:51 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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أعلن الإذاعي خالد عليش، عن تقديم حلقات إذاعية جديدة، تابعة لبرامج الخطة الجديدة لمحطة"ميجا FM"، وسوف تعرض الاسبوع القادم من شهر يناير .


ويحمل أسم برنامج عليش في المحطة الإذاعية الجديدة"السكة أحلي"، ابتداء من 5 من يناير 2020 في تمام الساعة4 مساء إلي 7 مساء، ويستغرق وقت البرنامج 3 ساعات من يوم الأحد إلي يوم الخميس .


وشارك خالد عليش، أحدث أخباره اليومية والفنية لدى جمهورهعبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


حيث نشر الإذاعي المتميز، صورة بوستر برنامجه الجديد"السكة أحلي"، علي محطة "ميجا FM"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره .


وعلق"عليش"علي الصورة:"السكة أحلي مع خالد عليش علي ميجا إف أم٩٢.٧ من الأحد للخميس من ٤ إلي ٧ مساء .. أنسي السحلي وخلي السكة أحلي"، ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .


يذكر أن خالد عليش، كان يقدم برنامجاً اذاعيا علي محطات نجوم"FM"، أسمه"معاك في السكة" .
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الكلمات المفتاحية

يناير 2020 خالد عليش

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