Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والهدافين بعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد وختام الجولة الـ21

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:39 م
Advertisements
ليفربول ضد شيفيلد يونايتد
ليفربول ضد شيفيلد يونايتد
Advertisements
أقيمت مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد ليلة أمس الخميس 2/1/2020، في ختام الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

ليفربول ضد شيفيلد يونايتد

وفاز كلوب المير الفني للريدز، في لقاء ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد وحافظ على الصدارة، برصيد 58 نقطة من 20 مباراة، ليغرد وحيدًا، وبعيدًا عن ليستر سيتي أقرب منافسيه بـ13، ولدى الليفر مباراة متبقية.

صلاح يتألق في مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد

وتألق محمد صلاح، في مواجهة فريقه ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في مباراة الأمس، ونجح في تسجيل الهدف الأول لفريقه، وساعد في إحراز الهدف الثاني، بتمريره رائعة لزميله ساديو ماني، الذي أحرز الهدف الثاني، وانتهت المباراة بتلك النتيجة.

ترتيب الدوري الانجليزي بعد موقعة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد

 الفريق               النقاط

1- ليفربول            58 

2- ليستر              45 

3- مانشستر           44 

4- تشيلسي           36 

5- مان يونايتد       31 

6- توتنهام           30 

7- ولفرهامبتون     30 

8- شيفيلد يونايتد    29 

9- كريستال بالاس  28 

10- أرسنال         27 

11- إيفرتون        25 

12- ساوثامبتون    25 

13- نيوكاسل       25 

14- برايتون        24 

15- بيرنلي         24 

16- وست هام      22 

17- أستون فيلا    21 

18- بورنموث     20 

19- واتفورد        19 

20- نورويتش      14 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي اليوم

اللاعب                     عدد الأهداف

جيمي فاردي                    17    

أوباميانج                        13

داني إنجس                     13

راشفورد                         12

أبراهام                           12   
  
هاري كين                       11  
  
رحيم سترلينج                    11

ساديو ماني                     11  
             
محمد صلاح                    10

تيمو بوكي                       9

سيرخيو أجويرو                 9

راؤول خيمينيز                  8

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليفربول وشيفيلد يونايتد ليفربول ضد شيفيلد يونايتد ليفربول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ترتيب الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 14 ساعة

خبر سار في الأهلي قبل مواجهة إف سي مصر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أزمة جديدة في الزمالك بطلها فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

"أمطار وصقيع ورياح مثيرة للأتربة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

منذ ساعة و 8 دقيقة

كورة HD مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر liverpool تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد kora on line كورة ستار

منذ حوالي 16 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ أقل من ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 16 ساعة

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 16 ساعة

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

منذ حوالي 16 ساعة

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

منذ أقل من ساعة

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ أقل من ساعة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم السبت 9 نوفمبر

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انتهاء الجولة الثالثة عشر

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي اليوم

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

09:34 م

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

09:40 م

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

09:56 م

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

09:54 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status