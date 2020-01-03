ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والهدافين بعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد وختام الجولة الـ21

أقيمت مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد ليلة أمس الخميس 2/1/2020، في ختام الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.





ليفربول ضد شيفيلد يونايتد





وفاز كلوب المير الفني للريدز، في لقاء ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد وحافظ على الصدارة، برصيد 58 نقطة من 20 مباراة، ليغرد وحيدًا، وبعيدًا عن ليستر سيتي أقرب منافسيه بـ13، ولدى الليفر مباراة متبقية.





صلاح يتألق في مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد





وتألق محمد صلاح، في مواجهة فريقه ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في مباراة الأمس، ونجح في تسجيل الهدف الأول لفريقه، وساعد في إحراز الهدف الثاني، بتمريره رائعة لزميله ساديو ماني، الذي أحرز الهدف الثاني، وانتهت المباراة بتلك النتيجة.





ترتيب الدوري الانجليزي بعد موقعة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد





الفريق النقاط





1- ليفربول 58





2- ليستر 45





3- مانشستر 44





4- تشيلسي 36





5- مان يونايتد 31





6- توتنهام 30





7- ولفرهامبتون 30





8- شيفيلد يونايتد 29





9- كريستال بالاس 28





10- أرسنال 27





11- إيفرتون 25





12- ساوثامبتون 25





13- نيوكاسل 25





14- برايتون 24





15- بيرنلي 24





16- وست هام 22





17- أستون فيلا 21





18- بورنموث 20





19- واتفورد 19





20- نورويتش 14





ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي اليوم





اللاعب عدد الأهداف





جيمي فاردي 17





أوباميانج 13





داني إنجس 13





راشفورد 12





أبراهام 12

هاري كين 11

رحيم سترلينج 11





ساديو ماني 11

محمد صلاح 10





تيمو بوكي 9





سيرخيو أجويرو 9





راؤول خيمينيز 8



