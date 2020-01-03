Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الإفراج عن 377 سجينا

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:41 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
أفرجت وزارة الداخلية، عن 377 نزيلا بالإفراج الشرطي والعفو، وذلك بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر.

عقد قطاع السجون، اللجان المختصة لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمالها إلى انطباق القرار على (144) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وكما باشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (233) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حوادث الفجر الافراج عن سجناء اخبار الحوادث

أخبار تهمك

أزمة جديدة في الزمالك بطلها فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 13 ساعة

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 16 ساعة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ أقل من ساعة

كورة HD مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر liverpool تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد kora on line كورة ستار

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ أقل من ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 16 ساعة

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار في الأهلي قبل مواجهة إف سي مصر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

"أمطار وصقيع ورياح مثيرة للأتربة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

منذ ساعة و 8 دقيقة

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

منذ أقل من ساعة

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الإفراج بالعفو عن 1024 والشرطى عن 610 من نزلاء السجون بمناسبة العيد

عاجل.. الإفراج عن 399 سجينا بمناسبة نصر أكتوبر

عاجل.. الإفراج عن 449 سجينا بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

الإفراج عن 333 سجينا بمناسبة 6 أكتوبر

عاجل.. الإفراج عن 444 سجينا بمناسبة 6 أكتوبر

عاجل.. "الداخلية" تفرج عن 416 سجينا بعفو رئاسي وشرطي

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

09:34 م

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

09:40 م

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

09:56 م

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

09:54 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status