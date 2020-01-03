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كورة 7sry: مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي مباشر بدون تقطيع alhilal LIVE كورة ستار بث مباشر ماتش الهلال ستريم LIVE

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:28 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يحل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ضيفا على الفيصلي في إطار منافسات دور 16 بكأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الملك سلمان بالمجمعة.

 

ويأمل الهلال بقيادة مدربه الروماني ، رازفان لوشيسكو ، مواصلة السير على درب الانتصارات في المنافسات المحلية ، بعد انتفاضته أمام العدالة بسباعية دون رد في الجولة 13 بدوري المحترفين.

 

وكان الهلال قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 أمام الحزم في أولى مبارياته بعد العودة للمنافسات المحلية التي جاءت بعد فراغه من كأس العالم للأندية ، حيث حل رابعا فور خساراته أمام مونتيري المكسيكي.

 

ويدخل الهلال لقاء الفيصلي وهو يحتل وصافة جدول ترتيب بطولة دوري المحترفين برصيد 26 نقطة ، بفارق 3 نقاط عن جاره النصر ، متصدر جدول الترتيب بـ" 29 نقطة".

 

وشهد دور 16 ، وداع الاتحاد البطولة على يد الفتح ، الذي قلب الطاولة بهدفين مقابل هدف ، بجانب عبور مثير للأهلي أمام الفيحاء ، وتخطي الوحدة عقبة الرائد بصعوبة.

 

هذا ومن المقرر ان تنطلق المباراة اليوم  في تمام الساعة 19:50 بتوقيت مكة المكرمة على ان تذاع عبر القنوات الرياضية السعودية الأولى HD.

 

كما ستشهد لقاءات الجمعة أيضا مواجهة تجمع بين الاتفاق وأحد في تمام الساعة 17:50 بتوقيت مكة المكرمة ، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

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