كورة 7sry: مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي مباشر بدون تقطيع alhilal LIVE كورة ستار بث مباشر ماتش الهلال ستريم LIVE

يحل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ضيفا على الفيصلي في إطار منافسات دور 16 بكأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الملك سلمان بالمجمعة.

ويأمل الهلال بقيادة مدربه الروماني ، رازفان لوشيسكو ، مواصلة السير على درب الانتصارات في المنافسات المحلية ، بعد انتفاضته أمام العدالة بسباعية دون رد في الجولة 13 بدوري المحترفين.

وكان الهلال قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 أمام الحزم في أولى مبارياته بعد العودة للمنافسات المحلية التي جاءت بعد فراغه من كأس العالم للأندية ، حيث حل رابعا فور خساراته أمام مونتيري المكسيكي.

ويدخل الهلال لقاء الفيصلي وهو يحتل وصافة جدول ترتيب بطولة دوري المحترفين برصيد 26 نقطة ، بفارق 3 نقاط عن جاره النصر ، متصدر جدول الترتيب بـ" 29 نقطة".

وشهد دور 16 ، وداع الاتحاد البطولة على يد الفتح ، الذي قلب الطاولة بهدفين مقابل هدف ، بجانب عبور مثير للأهلي أمام الفيحاء ، وتخطي الوحدة عقبة الرائد بصعوبة.

هذا ومن المقرر ان تنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة 19:50 بتوقيت مكة المكرمة على ان تذاع عبر القنوات الرياضية السعودية الأولى HD.

كما ستشهد لقاءات الجمعة أيضا مواجهة تجمع بين الاتفاق وأحد في تمام الساعة 17:50 بتوقيت مكة المكرمة ، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.