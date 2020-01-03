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إخماد حريقة شقة سكنية بالدرب الأحمر

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:28 م
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حريق
حريق
داليا عادل
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أخمد رجال الحماية المدنية بالقاهرة، حريقا داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم الدرب الأحمر، حيث انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران بالمكان، من دون وقوع إصابات أو وفيات.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في شقة بالدرب الأحمر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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