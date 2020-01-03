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كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلالLIVE

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:25 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يواجه نادي الهلال السعودي نظيره الفيصلي، بالمباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

 

وتقام مباراة الهلال والفيصلي على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات المسابقة السعودية.

 

وكان الهلال قد تأهل لدور الـ16 من بطولة الكأس بعد تخطيه لفريق الجبلين بنتيجة 4-2، بينما تأهل الفيصلي على حساب نجران بعد الفوز بنتيجة 3-1، بمواجهات دور الـ32.

 

موعد مباراة الهلال والفيصلي اليوم

تقام مباراة الهلال والفيصلي في تمام الساعة 06:50 بتوقيت القاهرة، و07:50 بتوقيت الرياض.

 

القناة الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في كأس خادم الحرمين

تذاع مباراة الهلال والفيصلي على قناة Ksa sports HD1 ضمن منافسات الكأس السعودي.

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