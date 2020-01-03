Advertisements
Advertisements
Advertisements

دوري بلس| LIVEمشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر Suadi LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:19 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

يستعد نادي الهلال لخوض مباراة نارية ضد الفيصلي يوم الجمعة 3 يناير القادم وذلك يأتي في إطار منافسات مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

 

موعد مباراة نادي الهلال القادمة والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب الملك سلمان، مباراة الهلال ضد الفيصلي يوم الجمعة القادم وذلك عند تمام الساعة الـ6:50 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:50 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:50 بتوقيت أبو ظبي.

 

وينتظر أن يتم نقل مباراة الهلال مع الفيصلي في دور الـ16 عبر البث المباشر على القناة السعودية الرياضية الأولى.

 

وكان الهلال قد تأهل لهذا الدور من كأس خادم الحرمين الشريفين عقب فوزه على الجبلين بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين.

 

ويسعى نادي الهلال لمواصلة مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين على أن يتوج باللقب علماً بأن آخر مرة حصد فيها الزعيم تلك الكأس في عام 2017.

 

فيما استطاع نادي الفيصلي أن يحجز مقعده في دور الـ16 عقب انتصاره على جدة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بدور الـ64 من البطولة.

 

وانطلقت مباريات دور الستة عشر يوم الإثنين 23 ديسمبر الماضي بفوز أبها على التعاون بهدف نظيف وانتصار النصر على ضمك بأربعة أهداف مقابل هدفين.

 

Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 16 ساعة

خبر سار في الأهلي قبل مواجهة إف سي مصر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

كورة HD مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر liverpool تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد kora on line كورة ستار

منذ حوالي 16 ساعة

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 16 ساعة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ أقل من ساعة

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

منذ أقل من ساعة

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

منذ حوالي 16 ساعة

"أمطار وصقيع ورياح مثيرة للأتربة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

منذ ساعة و 8 دقيقة

أزمة جديدة في الزمالك بطلها فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 13 ساعة

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ أقل من ساعة

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

09:34 م

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

09:40 م

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

09:56 م

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

09:54 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status