دوري بلس| LIVEمشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر Suadi LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

يستعد نادي الهلال لخوض مباراة نارية ضد الفيصلي يوم الجمعة 3 يناير القادم وذلك يأتي في إطار منافسات مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة نادي الهلال القادمة والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب الملك سلمان، مباراة الهلال ضد الفيصلي يوم الجمعة القادم وذلك عند تمام الساعة الـ6:50 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:50 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:50 بتوقيت أبو ظبي.

وينتظر أن يتم نقل مباراة الهلال مع الفيصلي في دور الـ16 عبر البث المباشر على القناة السعودية الرياضية الأولى.

وكان الهلال قد تأهل لهذا الدور من كأس خادم الحرمين الشريفين عقب فوزه على الجبلين بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين.

ويسعى نادي الهلال لمواصلة مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين على أن يتوج باللقب علماً بأن آخر مرة حصد فيها الزعيم تلك الكأس في عام 2017.

فيما استطاع نادي الفيصلي أن يحجز مقعده في دور الـ16 عقب انتصاره على جدة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بدور الـ64 من البطولة.

وانطلقت مباريات دور الستة عشر يوم الإثنين 23 ديسمبر الماضي بفوز أبها على التعاون بهدف نظيف وانتصار النصر على ضمك بأربعة أهداف مقابل هدفين.