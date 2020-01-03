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"الأمن العام" يضبط 170 قضية مخدرات

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:23 م
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بوابة الفجر
داليا عادل
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وجه قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة بمديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 76 قطعة سلاح ناري، و170 قضية مخدرات وتنفيذ 50354 حكما قضائيا متنوعا، بكافة محافظات الجمهورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
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