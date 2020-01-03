باللون الأسود.. سمية الخشاب تتألق في أحدث إطلالتها الجديدة

تشارك الفنانة سمية الخشاب، أحدث أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





حيث نشرت الفنانة المتألقة، مجموعة صور لها في أحدث إطلالتها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها .





ظهرت سمية الخشاب فى الصور، مرتدية بلوزة أسود ذات أكمام طويلة، وبنطلون جينز أسود، وانتعلت بوت أسود، وأعتمدت تسريحة شعر جذابة ومختلفة وتركته ينسدل على كتفيها، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط وظهرت فى شكل أنيق ورائع .





مسرحية "يا تخيب يا تصيب"





شاركت الفنانة سمية الخشاب، في بطولة هذه المسرحية وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، أحمد أدم، سامح حسين، مروة عبد المنعم، حجاج عبد العظيم، إخراج محسن رزق، تأليف حمدي نبوي، وعلاء حسن .





يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب، شاركت في بطولة مسلسل" الحلال" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، بيومي فؤاد، دينا فؤاد، يسرا اللوزي، مها أحمد، فادية عبد الغني، تأليف سامح الحريري، إخراج أحمد شفيق .