هاني رمزي: مصر ربنا حاميها وكلي ثقة في قيادتنا

نشر الفنان هاني رمزي صورة جديدة تجسد شخصا من ظهره مرتديا زي الجيش الرسمي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وكتب "رمزي" على هذه الصورة قائلا: مصر ربنا حاميها وكلي ثقة في قيادتنا وقواتنا المسلحة.







واضاف "رمزي" قائلا: واذا كتب علينا القتال، فالنصر حليف لنا ان شاء الله، مصريين ايد واحدة كلنا الجيش المصري.





وعلق احد المتابعين عليه قائلا: الله يحمي مصر وشعبها وجيشها الغالي، هنفضل ايد واحدة والجيش المصري احسن جيش في العالم.





وفي سياق اخر شارك "رمزي" في العديد من الافلام منها نمس بوند، عايز حقي، غبي منه فيه، جواز بقرار جمهوري، توم وجيري، نوم التلات، الراجل الغامض بسلامته، اسد واربع قطط.





وقدم "رمزي" عدة مسلسلات منها الشهرة، اللص الذي احبه، عصابة بابا وماما، مبروك جالك قلق، حول العالم، الف ليلة وليلة، عريس دليفري، ابن النظام، نظرية الجوافة.