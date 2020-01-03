Advertisements
Advertisements
Advertisements

حلمي أقف على رجلي.. مأساة شاب يستغيث بمحافظ الشرقية

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:14 م
Advertisements
سامح يوسف
سامح يوسف
سمر السيد
Advertisements
"عايش في متاهة منذ ٥ سنوات، ووالدي متوفي وأعيش مع والدتي المريضة" كلمات عبر بها سامح يوسف أحمد محمد المتولي، البالغ من العمر ٢٧ عاما، والمقيم بمنطقة الثلاث كباري بالديبة، التابعة لصان الحجر بالشرقية، عن مأساته.

وقال "يوسف" إن المسئولين رفضوا مساعدته في صرف معاش تكافل وكرامة، ليتمكن من شراء العلاج بعدما بترت ساقه اليسرى.

وروى مأساته قائلا إن "ساقه اليسرى بترت، ويعاني من كسر بمعصم اليد اليسرى، وقام بتركيب شرائح ومسامير بها، نتيجة تعرضه لحادث أليم عام ٢٠١٤.

وأضاف أن القومسيون الطبي، أقر بإصابته بعجز بنسبة ٨٠٪، كما أوصى الطبيب المعالج بحاجته للعلاج.

وتابع أنه "تقدمت بأوراقي للشؤون الاجتماعية بالقصبي غرب، التابعة لصان الحجر، ولكنهم يرددون أن ملكش قبض.. اعمل تظلم"، مضيفا أنه تواصل مع مدير إدارة التضامن بالحسينية، ولم يتم اتخاذ أي إجراء.

5 سنوات عاشها سامح، حبيس المنزل بسبب ظروفه الصحية، وعدم قدرته على الحركة، مؤكدا أن والده متوفٍ ويعيش مع والدته المريضة، ولا يستطيع القيام بأي عمل وإدخال أي مصدر رزق له ووالدته. 

ونوه بأن حالته الاجتماعية صعبة، كما أن الفقر يحاصره، مرددا "حلمي أرجع أقف على رجلي تاني". 

وناشد الشاب، الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالتدخل لحل مشكلته، وسرعة صرف معاش له ومساعدة أسرته الفقيرة.

حلمي أقف على رجلي.. مأساة شاب يستغيث بمحافظ الشرقية
حلمي أقف على رجلي.. مأساة شاب يستغيث بمحافظ الشرقية
حلمي أقف على رجلي.. مأساة شاب يستغيث بمحافظ الشرقية
حلمي أقف على رجلي.. مأساة شاب يستغيث بمحافظ الشرقية
حلمي أقف على رجلي.. مأساة شاب يستغيث بمحافظ الشرقية
حلمي أقف على رجلي.. مأساة شاب يستغيث بمحافظ الشرقية
حلمي أقف على رجلي.. مأساة شاب يستغيث بمحافظ الشرقية
حلمي أقف على رجلي.. مأساة شاب يستغيث بمحافظ الشرقية
Advertisements

أخبار تهمك

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 16 ساعة

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 3 ساعات

كورة HD مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر liverpool تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد kora on line كورة ستار

منذ حوالي 16 ساعة

أزمة جديدة في الزمالك بطلها فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ أقل من ساعة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 13 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 15 ساعة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ أقل من ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

منذ حوالي 16 ساعة

"أمطار وصقيع ورياح مثيرة للأتربة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

منذ ساعة

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

منذ أقل من ساعة

خبر سار في الأهلي قبل مواجهة إف سي مصر

منذ ساعتين و 16 دقيقة

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

09:34 م

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

09:40 م

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

09:56 م

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

09:54 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status