حلمي أقف على رجلي.. مأساة شاب يستغيث بمحافظ الشرقية

"عايش في متاهة منذ ٥ سنوات، ووالدي متوفي وأعيش مع والدتي المريضة" كلمات عبر بها سامح يوسف أحمد محمد المتولي، البالغ من العمر ٢٧ عاما، والمقيم بمنطقة الثلاث كباري بالديبة، التابعة لصان الحجر بالشرقية، عن مأساته.





وقال "يوسف" إن المسئولين رفضوا مساعدته في صرف معاش تكافل وكرامة، ليتمكن من شراء العلاج بعدما بترت ساقه اليسرى.





وروى مأساته قائلا إن "ساقه اليسرى بترت، ويعاني من كسر بمعصم اليد اليسرى، وقام بتركيب شرائح ومسامير بها، نتيجة تعرضه لحادث أليم عام ٢٠١٤.





وأضاف أن القومسيون الطبي، أقر بإصابته بعجز بنسبة ٨٠٪، كما أوصى الطبيب المعالج بحاجته للعلاج.





وتابع أنه "تقدمت بأوراقي للشؤون الاجتماعية بالقصبي غرب، التابعة لصان الحجر، ولكنهم يرددون أن ملكش قبض.. اعمل تظلم"، مضيفا أنه تواصل مع مدير إدارة التضامن بالحسينية، ولم يتم اتخاذ أي إجراء.





5 سنوات عاشها سامح، حبيس المنزل بسبب ظروفه الصحية، وعدم قدرته على الحركة، مؤكدا أن والده متوفٍ ويعيش مع والدته المريضة، ولا يستطيع القيام بأي عمل وإدخال أي مصدر رزق له ووالدته.





ونوه بأن حالته الاجتماعية صعبة، كما أن الفقر يحاصره، مرددا "حلمي أرجع أقف على رجلي تاني".





وناشد الشاب، الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالتدخل لحل مشكلته، وسرعة صرف معاش له ومساعدة أسرته الفقيرة.



