تسليم 15 ألف بطاقة "تكافل وكرامة" لإدارات التضامن بالقليوبية

سلم عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، 15.292 ألف بطاقة تكافل وكرامة لمديري إدارات التضامن الاجتماعي لبدء توزيعهم على المواطنين المستحقين ليكون إجمالي البطاقات التي تم توزيعها بالمحافظة حتى الآن 90.707 ألف بطاقة، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد ومجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية وجميع مديري إدارات التضامن الاجتماعي على مستوى المحافظة.



وقال المحافظ، إن برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ليضمن حياة كريمة للأسر الأكثر فقرا وكبار السن ويستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاش ثابت وفوق 65 عاما، موضحًا أن عملية الصرف ستكون عبر ماكينه الصرف الآلي، مؤكدا أنه تم اختيار المستفيدين وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي طبقا لشروط اختيار المستحقين، وحرصا على وصول الدعم إلى مستحقيه خاصة الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق حياة كريمة لهم.



وشدد "الهجان"، على ضرورة تسليم الفيزا كارت للمستحقين بكل دقة وتعريف المواطن بكيفية تشغيلها وذلك لراحة المواطنين وتيسيرا عليهم.

