TODAY مشاهدة مباراة إشبيلية وأتلتيك بيلباو بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

مباشر مشاهدة مباراة اليوم مجانا فى خدمة مجانية يقدمها لجماهير الفريقين ومتابعى كرة القدم العالمية فى تغطية حية للمباراة بدون تقطيع بث مباشر لقاء فريق إشبيلية مع فريق أتلتيك بيلباو ضمن منافسات الاسبوع ال19 من بطولة دورى المحترفين الاسباني فى تحديث مستمر للمباراة لحظة بلحظة بدون تقطيع.





موعد مباراة إشبيلية مع أتلتيك بيلباو





الدوري الاسبانى للمحترفين

الساعة 10:00 مساء بتوقيت فى مصر

الساعة 11:00 مساء بتوقيت فى السعودية

الساعة 11:00 مساء بتوقيت فى الأردن

الساعة 11:00 مساء بتوقيت فى فى سوريا

الساعة 11:00 مساء بتوقيت فى فلسطين





مشاهدة مباراة اشبيلية وأتلتيك بلباو بث مباشر yalla shoot حصري اون لاين لايف اليوم 03-01-2020 في الدوري الاسباني للموسم 2019-202 في اول جولة من العام الجديد 2020 اليوم الجمعة والتي سوف تقام على ارضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل نادي اشبيلية مستضيف المواجهة من امام خصم فريق أتلتيك بلباو في المواجهة التي يبحث فيها كل فريق عن تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط لتعزيز مكانته في جدول الترتيب وسوف تبدا اليوم مباراة اشبيلية وأتلتيك بلباو في تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والساعة العاشره مساءا بتوقيت مصر.





مباراة اشبيلية وأتلتيك بلباو

اشبيلية قادم لمباراة اليوم على ارضية ملعبه وامام جماهيرة من فوز في اخر مباراة خاضها في العام 2019 خارج ملعبه من امام فريق ريال مايوركا والتي انتهت بنتيجة هدفين بدون رد وياتي اشبيلية في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 34 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد في المركز الثاني وبفارق 5 قناط عن برشلونة متصدر الدوري الاسباني حاليا ويسعي اليوم اشبيلية على ارضية ملعبه لتحقيق الفوز في المباراة من امام خصمه فريق أتلتيك بلباو وذلك لمواصلة الضغط على متصدر الدوري والوصيف والتساوي في عدد النقاط مع ريال مدريد في المركز الثاني في مواجهة لن تكون سهله اليوم على اشبيلية.





مباراة اشبيلية وأتلتيك بلباو اليوم

بينما على الجانب الاخر من المباراة يدخل ضيفا فريق أتلتيك بلباو من امام خصمه نادي اشبيلية في مواجهة الاسبوع 19 من العام الجديد لحساب مباراة الذهاب في اطار مباريات الدور الاولي ويحتل قبل المباراة نادي أتلتيك بلباو المركز السابع برصيد 28 نقطة بفارق 6 نقاط عن اشبيلية وذلك بعد ان خاض فريق أتلتيك بلباو 18 مباراة وقد حقق الفوز في سبع مباريات كما تعادل في سبع مباريات ايضا وخسر في اربع مباريات واخر مباراة لفريق أتلتيك بلباو كانت من امام نادي ريال مدريد وانتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي بدون اهداف وسوف تنقل اليوم الجمعة مباراة اشبيلية وأتلتيك بلباو على قناة بي ان سبورت الثالثه.





موعد مباراة اشبيلية وأتلتيك بلباو

موعد مباراة اشبيلية وأتلتيك بلباو اليوم سوف تقام في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية ، في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت فلسطين ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الأردن ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت سوريا ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت لبنان ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت العراق ، في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت السودان ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت اليمن ، في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا ، في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت تونس.





توقيت مباراة اشبيلية وأتلتيك بلباو

توقيت مباراة اشبيلية وأتلتيك بلباو اليوم سوف تبدا في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر ، في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت المغرب ، في تمام الساعة 12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت البحرين ، في تمام الساعة 12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الكويت ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت قطر ، في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.





تشكيلة اشبيلية المتوقعة ضد أتلتيك بلباو

تشكيلة اشبيلية المتوقعة ضد أتلتيك بلباو من المتوقع ان يدخل اليوم نادي اشبيلية المباراة من امام فريق أتلتيك بلباو في اول مواجهة من العام الجديد بتشكيلة تضم في حراسة المرمى فاتشليك ، وفي خط الدفاع ريجيليون - كوندي - دييجو كارلوس - نافاس ، وفي خط الوسط فيرناندو - بانيجا - جوردان ، وفي خط الهجوم الحدادي - تشيشاريتو - أوليفير.





تشكيلة أتلتيك بلباو المتوقعة ضد اشبيلية

تشكيلة أتلتيك بلباو المتوقعة ضد اشبيلية اليوم الجمعة في ذهاب مباريات الدور الاول من الجولة 19 من المتوقع ان يدخل اليوم نادي أتلتيك بلباو المباراة من امام اشبيلية بتشكيلة تضم في حراسة المرمى أوناي سيمون ، وفي خط الدفاع أندير كابا - يوري بيرشيش - أينييجو مارتينيز - يراز ألفاريز ، وفي خط الوسط أينييجو قرطبة - اوناي لوبيز - داني جارسيا - أوهيان سانسيت ، وفي خط الهجوم إينياكي ويليامس - كينان كودرو.



