"المجتمعات العمرانية" تدعو حائزى الأراضي بالشروق لتحديد كيفية تحصيل مستحقات الدولة

دعا المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، حائزى الأراضي فى نطاق القرار الجمهوري رقم (636) لسنة 2017، والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق، للتوجه لمقر جهاز مدينة الشروق، لتحديد رغبتهم في كيفية تحصيل مستحقات الدولة، سواء كانت عينية أو نقدية، وتقديم سند الملكية أو سند التواجد، على أن يتضمن الطلب تسلسلا كاملا للملكية، وكذا عمل الإرشاد المساحي على الطبيعة لقطعة الأرض، وذلك طبقا للنموذج المُعد بجهاز المدينة، تمهيداً للعرض على اللجان المختصة، واستكمال الإجراءات، وذلك حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.





وحول مواعيد توجه حائزى الأراضي لجهاز مدينة الشروق، أوضح المهندس محمد أنور هلال، أن حائزى الأراضى بمساحات من 3 أفدنة وأكثر وما زالت بالكامل في حوزة العميل دون تقسيمات على كامل القرار الجمهوري، يتقدمون فى الفترة من 1/1/2020 : 9/1/2020، وحائزى الأراضى بمنطقة الرابية، يتقدمون فى الفترة من 12/1/2020 : 29/6/2020، طبقا للكشف المعلن على الموقع الإليكترونى الخاص بالهيئة، وحائزى الأراضى بباقي المساحة لكامل القرار الجمهوري، يتقدمون فى الفترة من 1/7/2020 : 30/9/2020، طبقا للكشف المُعلن على الموقع الإليكترونى الخاص بالهيئة، وتم تخصيص الفترة من 1/10/2020 : 29/10/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المُحددة.





وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم (636) لسنة 2017، والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق لتصبح إجمالي المساحة (52992 فداناً)، وكذا صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2422) لسنة 2019، بشأن آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهوري.