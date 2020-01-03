يلا شووت NOW مشاهدة مباراة إشبيلية وأتلتيك بيلباو بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش YALLA ONLINE

يقص فريق اشبيلية شريط مشواره في عام 2020 بمواجهة أتلتيك بيلباو في العاشرة مساء اليوم بملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري الاسباني "الليجا"، ويحتل اشبيلية المركز الثالث في جدول ترتيب "الليجا" برصيد 34 نقطة، خلف برشلونة صاحب الصدارة بفارق خمس نقاط، وريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط، بينما يحتل الفريق الباسكي المركز السابع برصيد 28 نقطة.





موعد مباراة إشبيلية ضد أتلتيك بيلباو فى الدورى الإسبانى

ويسعى إشبيلية لإستغلال عاملي الارض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وتضييق الخناق على ريال مدريد صاحب الوصافة، قبل أن يحل في المرحلة المقبلة ضيفا على النادي الملكي بالذات بعد عودة الأخير من المشاركة في بطولة كأس السوبر الاسباني في السعودية.





وقدم اشبيلية عروضاً رائعة في مسابقة الدوري الاسباني "الليجا"، حيث أنهى العام المنقضي كأفضل فريق يلعب خارج أرضه كونه صاحب أفضل النتائج في وضعية الزائر منذ بداية موسم الليجا، حيث حصد 20 نقطة خارج ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".





مباراة إشبيلية ضد أتلتيك بيلباو فى الدورى الإسبانى

كما يلتقي اليوم بلد الوليد مع نظيره ليجانيس بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر في الثامنة مساء بملعب "نيوفو جوسي"، ويحتل ليجانيس المركز الـ 19 وقبل الأخير برصيد 13 نقطة، بينما يحتل بلد الوليد المركز الـ 14 في جدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة.





ونجح خافيير أجيري في قيادة ليجانيس للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في أخر 3 مباريات بمسابقة الدوري الاسباني "الليجا"، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مباراة وحيدة.





في حين يلتقي غداً السبت فالنسيا مع ايبار، وخيتافي مع ريال مدريد، واتلتيكو مدريد مع ليفانتي، واسبانيول مع برشلونة، على أن تختتم منافسات الجولة بعد غد الاحد، عندما يلعب غرناطة مع ريال مايوركا وريال سوسيداد مع فياريال، وديبورتيفو الافيس مع ريال بيتيس، وسيلتا فيجو مع أوساسونا.









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