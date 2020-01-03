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فتاة من ذوي الإعاقة: السيسي رفع رأسنا.. وأناشد المسؤولين لتبني موهبتي

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:07 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت هديل ماجد، إحدى أصحاب الهمم، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لها بعد استماعه لها تغني كانت مفاجأة كبيرة لها، وكان بمثابة دافع لاستكمال مشوار نجاحها في الغناء، مشيرة إلى أنها تحب أداء الأغاني القديمة لأم كلثوم وفايزة أحمد ونجاة الصغيرة.

وأكدت "ماجد"، خلال حوارها مع مراسل برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي، يهتم بذوي الاحتياجات الخاصة جدًا، وجعلهم عضو نافع في المجتمع وغير مهمشين، ورفع رأس ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعربت، عن أملها أن يقوم أحد المسئولين عن الفن بتبني موهبتها، منوهة بأنه يجب تفعيل تطبيق طريقة برايل داخل الدولة المصرية بشكل أكبر، متمنية أن يكون عام 2020 سعيد على مصر بأكملها.
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