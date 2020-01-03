كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «elhelal» هدف صلاح رابط HD

الهلال بدأ مبارياته في كأس خادم الحرمين الشريفين للنسخة 2019 -2020 بالفوز على نظيره عرعر بأربعة أهداف مقابل هدف، قبل أن يحسم مواجهته الثانية في دور الـ 32 بالتغلب على الجبلين بأربعة أهداف مقابل هدفين.





أما في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان فإن الهلال يسير بخطى جيدة بعض الشئ فهو يأتي في المرتبة الثانية برصيد 24 نقطة بفارق 5 نقاط عن النصر، لكن الزعيم تتبقى له مباراتان مؤجلتان وفي حال حقق خلالهما الفوز سيتصدر جدول الدوري.





موعد مباراة الهلال اليوم:





يذهب زملاء جوميز إلى ملعب الفيصلي لخوض مباراة قوية تنطلق في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق مساء بتوقيت تونس ، الساعة السادسة إلا عشر دقائق مساء بتوقيت الجزائر ، الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساء بتوقيت القاهرة ، الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساء بتوقيت المنامة ، الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة إلا عشر دقائق مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية، ويمكنكم مشاهدة المباراة بجودة عالية عبر قناة KSA Sport HD 1.









يحل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ضيفا على الفيصلي في إطار منافسات دور 16 بكأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الملك سلمان بالمجمعة.





ويأمل الهلال بقيادة مدربه الروماني ، رازفان لوشيسكو ، مواصلة السير على درب الانتصارات في المنافسات المحلية ، بعد انتفاضته أمام العدالة بسباعية دون رد في الجولة 13 بدوري المحترفين.





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وكان الهلال قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 أمام الحزم في أولى مبارياته بعد العودة للمنافسات المحلية التي جاءت بعد فراغه من كأس العالم للأندية ، حيث حل رابعا فور خساراته أمام مونتيري المكسيكي.





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ويدخل الهلال لقاء الفيصلي وهو يحتل وصافة جدول ترتيب بطولة دوري المحترفين برصيد 26 نقطة ، بفارق 3 نقاط عن جاره النصر ، متصدر جدول الترتيب بـ" 29 نقطة".





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وشهد دور 16 ، وداع الاتحاد البطولة على يد الفتح ، الذي قلب الطاولة بهدفين مقابل هدف ، بجانب عبور مثير للأهلي أمام الفيحاء ، وتخطي الوحدة عقبة الرائد بصعوبة.





هذا ومن المقرر ان تنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة 19:50 بتوقيت مكة المكرمة على ان تذاع عبر القنوات الرياضية السعودية الأولى HD.





كما ستشهد لقاءات الجمعة أيضا مواجهة تجمع بين الاتفاق وأحد في تمام الساعة 17:50 بتوقيت مكة المكرمة ، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.





يواجه نادي الهلال السعودي نظيره الفيصلي، بالمباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.





وتقام مباراة الهلال والفيصلي على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات المسابقة السعودية.



