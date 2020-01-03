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رئيس 6 أكتوبر الجديدة: الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ800 فدان سيتحول تماما

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:00 م
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المهندس مجدي يوسف
المهندس مجدي يوسف
محمود الشيخ
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قال المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إن جهاز المدينة يسابق الزمن الآن، للانتهاء من الخدمات الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي كافة، في منطقة الـ800 فدان. 

وأضاف في تصريحات إلى "الفجر"، أن مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ800 فدان، سيتحول تمامًا خلال أسبوعين، وسيفاجأ الجميع بحجم الأعمال والتطورات التي ستتم، خاصة بعد سحب المشروع من الشركة القديمة، التي لم تلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والمدة المحددة، وهذا هو سبب تأخير تسليم بعض الوحدات السكنية والمرافق العامة، تحديدا في قطاعات "ج" و"د". 

وعن مشكلة انقطاع المياه في قطاع "ب"، أكد أن جهاز المدينة، كان يمر بمرحلة تشبه الفترات الانتقالية بعد فسخ التعاقد مع الشركة، وكنا نفاجأ بأعطال بسبب ضعف ضغط المياه القادمة من أكتوبر، وأحيانا أعطال  أخرى نفاجأ بها، ولكن تم الانتهاء من كل هذه المشكلات، وأصبحت الأمور أفضل ولا تنقطع المياه مرة أخرى لأننا نعلم أهمية المياه لقاطني الوحدات السكنية، ونبذل مجهودا كبيرا لتوفير سبل الراحة كافة، للمواطنين المقيمين بمشروع الإسكان الاجتماعي وتوفير الخدمات لهم على الوجه الأكمل. 

وأوضح أنه سيخاطب هيئة الأبنية التعليمية، خلال الأيام المقبلة؛ لتخصيص أحد مدارس القطاع لتكون مدرسة تجريبي.

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